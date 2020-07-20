Коронавирус
Российская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
Комсомольская правдавчера в 13:57
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Хоккей
В хоккейном клубе «Авангард» выявили вспышку коронавируса
Омск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард».
REGNUM 06:28
Культура
Sideshow показала полноразмерную фигурку малыша Йоды из сериала «Мандалорец»
Рост малыша Йоды всего 42 см. Фигурка стоит 375 долларов США.Предзаказы на фигурку Йоды открылись еще в январе, первые поставки фигурок для фанатов «Звездных войн» запланированы в промежутке от августа до ноября этого года.
Inc-news.ru 07:05
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
ТАСС 05:06
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Происшествия
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного
В превышении должностных полномочий подозревается начальник отдела уголовного розыска полиции по городу Батайску.
Российская газета 05:22
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Общество
Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры
Российская газета 06:42
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Evo-rus.com вчера в 06:23
Авто
Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии
Новый кроссовер Toyota Harrier, представленный на американском рынке под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал около 45 тысяч заказов.
Автоновости дня 05:42
Армия и оружие
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Подконтрольные Киеву вооруженные формирования пять раз за истекшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 03:48
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»
РБК вчера в 06:07
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34