Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Названа выигравшая от коронавируса страна

Известиявчера в 18:37

New York Times назвал страну, которую пандемия сделает лишь сильнее

ИА Красная Веснавчера в 03:06

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правдавчера в 13:57

Названа выигравшая от коронавируса страна

Lenta.ruвчера в 13:29

The New York Times (США): какая страна будет процветать в нашем мире после пандемии? (The New York Times)

ИноСМИвчера в 07:31

Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

REGNUMвчера в 04:22

Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Газета.Ruвчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
459
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
309
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
450
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
285
Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
128
Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
6
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
2,5K
Хоккей

В хоккейном клубе «Авангард» выявили вспышку коронавируса

Омск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард».
REGNUM 06:28
5
Происшествия

Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку

ТАСС 05:30
4
Культура

Sideshow показала полноразмерную фигурку малыша Йоды из сериала «Мандалорец»

Рост малыша Йоды всего 42 см. Фигурка стоит 375 долларов США.Предзаказы на фигурку Йоды открылись еще в январе, первые поставки фигурок для фанатов «Звездных войн» запланированы в промежутке от августа до ноября этого года.
Inc-news.ru 07:05
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
135
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости вчера в 08:23
2,8K
Происшествия

Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
ТАСС 05:06
6
Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
190
Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
43
Происшествия

Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного

В превышении должностных полномочий подозревается начальник отдела уголовного розыска полиции по городу Батайску.
Российская газета 05:22
3
Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
1
Общество

Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры

Российская газета 06:42
31
Здоровье

123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
1,6K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
10
Космос

Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Evo-rus.com вчера в 06:23
5
Общество

Торговые центры «Мега» в Ленобласти возобновят работу с 27 июля

ТАСС 06:50
Авто

Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии

Новый кроссовер Toyota Harrier, представленный на американском рынке под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал около 45 тысяч заказов.
Автоновости дня 05:42
32
Армия и оружие

ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Подконтрольные Киеву вооруженные формирования пять раз за истекшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 03:48
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

РБК вчера в 06:07
671
Культура

Актер из сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

Evo-rus.com 07:17
100
Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30
387
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
159
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,9K
Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка

Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
122
Как работают Яндекс.Новости?
Главное