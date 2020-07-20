Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
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Названа выигравшая от коронавируса страна

Известиявчера в 18:37

Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

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New York Times назвал страну, которую пандемия сделает лишь сильнее

ИА Красная Веснавчера в 03:06

Названа выигравшая от коронавируса страна

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The New York Times (США): какая страна будет процветать в нашем мире после пандемии? (The New York Times)

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Пандемия может сыграть на руку усилению экономики Германии — New York Times

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Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Комсомольская правдавчера в 13:57
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Шоу-бизнес

Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву

Территория новостей 05:54
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Политика

Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.
Ридус 09:37
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
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Политика

Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России

Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России.
Peterburg2.ru 09:46
Происшествия

Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке

Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
РИА Новости 12:05
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
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Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
40
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
170
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
40
Экономика

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
21
Автоспорт

Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено

МонаВиста вчера в 11:53
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Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
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Музыка

Shazam назвал самые популярные песни у российских пользователей

В первой половине 2020 года наибольшую популярность у россиян получила композиция August белорусской группы Intelligency, свидетельствуют данные сервиса по распознавания музыки Shazam (принадлежит Apple).
Rambler News Service 07:27
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
605
Общество

Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии

Говорит Москва 10:48
6
Общество

Лукашенко призвал белорусов пройтись босиком по росе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов изменить образ жизни, вернувшись "на землю" и пройдясь босиком по росе, пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 12:45
Здоровье

Врач-онколог рекомендовал пить воду для здоровья кишечника

МИР 24 07:47
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Экономика

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ вчера в 17:52
27
Общество

Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса

Приём российских туристов в любых объектах размещения в Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Life.ru 05:51
166
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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Армия и оружие

Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом

Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте».
REGNUM 06:45
20
Общество

Замглавы МВД Украины назвал мотив захватчика заложников в Луцке

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Максим Кривош (Плохой), захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ищет славы.
Инфо24 11:22
2
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
72
Общество

Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

Evo-rus.com 08:18
996
Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
48
Наука

Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации

ГЛАС.RU вчера в 10:58
30
Авто

Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
13
Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
23
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Игры

Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3

CyberSport.ru вчера в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
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