Коронавирус
Российская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
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Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
Комсомольская правдавчера в 13:57
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Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву
Территория новостей 05:54
Политика
Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.
Ридус 09:37
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Политика
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России.
Peterburg2.ru 09:46
Происшествия
Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке
Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
РИА Новости 12:05
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Автоспорт
Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено
МонаВиста вчера в 11:53
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у российских пользователей
В первой половине 2020 года наибольшую популярность у россиян получила композиция August белорусской группы Intelligency, свидетельствуют данные сервиса по распознавания музыки Shazam (принадлежит Apple).
Rambler News Service 07:27
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Общество
Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии
Говорит Москва 10:48
Общество
Лукашенко призвал белорусов пройтись босиком по росе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов изменить образ жизни, вернувшись "на землю" и пройдясь босиком по росе, пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 12:45
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса
Приём российских туристов в любых объектах размещения в Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Life.ru 05:51
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом
Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте».
REGNUM 06:45
Общество
Замглавы МВД Украины назвал мотив захватчика заложников в Луцке
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Максим Кривош (Плохой), захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ищет славы.
Инфо24 11:22
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ГЛАС.RU вчера в 10:58
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Игры
Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3
CyberSport.ru вчера в 06:37