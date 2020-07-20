Коронавирус
Российская газетаNYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times.
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Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Политика
Нового главу Хабаровского края представили правительству региона
Заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил правительству Хабаровского края врио губернатора региона Михаила Дегтярева.
ТАСС 02:21
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие
Вызов Су-57: «Тайфуны» НАТО получат секретный радар
По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов.
Утро.ru вчера в 08:24
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Общество
Раскрыта зарплата самых быстрых курьеров в России
Раскрыт размер зарплаты сотрудников «Самоката» — сервиса по доставке продуктов за 15 минут.
Lenta.ru 02:17
Армия и оружие
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
Российские специалисты работают над созданием универсального двигателя для истребителей на основе двигателя для самолета Су-35.
Российская газета вчера в 18:41
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию филолога о теракте на Дубровке
Артем Геодакян / ТАСС Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) даст правовую оценку высказываниям филолога Гасана Гусейнова о теракте в "Норд-Осте" на Дубровке в 2002 году.
РЕН ТВ вчера в 07:45
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Единоборства
Российский боец Нурмагомедов не выступит на турнире 19 сентября
Российский боец Хабиб Нурмагомедов не примет участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253.
Экономика сегодня 02:39
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Ники Минаж ждет первенца от насильника
В прошлом году Ники Минаж удивила поклонников свадьбой с Кеннеттом Петти, который отсидел семь лет за убийство, а также обвинялся в попытке изнасилования несовершеннолетней.
StarHit.ru вчера в 17:00
Кино
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
RuNews24.ru вчера в 08:41
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с «влиянием России»
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и "влияние России в Европе".
РИА Новости 02:22
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал вчера в 15:42
Экономика
30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок
Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок.
Саминвестор вчера в 03:31
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Общество
В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Регион 64 вчера в 04:40
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Общество
На Камчатке снижен транспортный налог на машины старше 10 лет
Новый закон, согласно которому транспортный налог для автомобилей старше 10 лет будет снижен, был принят единогласно депутатами законодательного собрания Камчатского края во вторник, 21 июля.
SpeedMe 00:14
Политика
Эрдоган поделился фотографиями из собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии, который подготавливают к превращению в мечеть.
НТВ 19 июля в 13:12