Политика

REGNUMREGNUMNYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
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NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине

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NYT: Помпео, Болтон и Эспер отговаривали Трампа от заморозки военной помощи Украине

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СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

РИА Новостивчера в 16:45
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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