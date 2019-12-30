Политика
REGNUMNYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине
Комсомольская правдавчера в 21:47
NYT: Помпео, Болтон и Эспер отговаривали Трампа от заморозки военной помощи Украине
Коммерсантъвчера в 20:38
Эспер, Помпео и Болтон пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Украине
Интерфаксвчера в 18:10
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия
Вербовщика террористов задержали в Хабаровском крае
Политика
Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
В МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
Футбол
Кашшаи завершил карьеру арбитра
В 2011-м Кашшаи обслуживал финал Лиги чемпионов «Барселона» – «МЮ» (3:1). В том же году был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим арбитром мира.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
В Великобритании мужчина-трансгендер родил, забеременев от биологического материала женщины-трансгендера.
Космос
Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике
В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Экономика
На Западе заговорили о «восстановлении русского величия»
В главе под названием «Российская революция» отмечается, что российский фондовый рынок показал лучший результат в мире с точки зрения долларовой доходности, несмотря на американские санкции и волну протестов, охвативших Москву этим летом.
Общество
Власти Москвы предупредили о метели и гололедице
В ближайший час в Москве ожидаются снег, метель и гололед, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
Здоровье
Диетолог назвала несколько простых правил для ускорения метаболизма
Диетолог Марина Ваулина дала несколько советов, чтобы ускорить метаболизм.
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Даллас», у Леброна дабл-дабл
На счету Энтони Дэвиса 23 очка и 9 подборов, Леброн Джеймс отметился 13 очками и 13 передачами, а 19 баллов записал на свой счет Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Кино
Джон Фавро анонсировал график выхода второго сезона «Мандалорца»
Продюсер фантастического сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звездных войн", Джон Фавро уточнил график выхода второго сезона.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Здоровье
Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей
Повысить престиж профессии Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Авто
В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
На одном из украинских сайтов объявлений продают уникальный ВАЗ-2109 с передней панелью из лакированного дерева.
Происшествия
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Происшествия
В Домодедово экстренно сел самолет рейса Доха–Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс Доха–Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Экономика
Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года
Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Музыка