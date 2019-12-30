Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.

NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

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