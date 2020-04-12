Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что нефтянку США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.

NYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса

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