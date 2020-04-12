Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВNYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса

Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что нефтянку США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.
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NYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса

РЕН ТВвчера в 21:09

NYT назвал сделку ОПЕК+ шансом избежать краха для нефтедобычи в США

ФАН00:01

NYT назвала сделку Москвы и Эр-Рияда спасением для нефтяного сектора США

Известиявчера в 21:38

NYT: нефтяной сектор США избежал краха благодаря сделке Москвы и Эр-Рияда

REGNUMвчера в 21:14

NYT: сделка РФ и Саудовской Аравии стала спасением для нефтяного сектора США

Газета.Ru00:21

NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор

Московский Комсомолецвчера в 20:52

NYT: сделка Москвы и Эр-Рияда позволила нефтяному сектору США избежать худшего исхода

ТАССвчера в 20:27
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В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
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Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
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Происшествия

Из психиатрической больницы Иркутска сбежали шесть пациентов

Вести.Ru 01:39
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Политика

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ вчера в 05:02
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Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек

Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Общество

В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду

В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
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Общество

Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области

В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
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Общество

В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Футбол

«Челси» собирается продать Канте

90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт 10 апреля в 12:40
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Общество

В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
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Здоровье

Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Футбол

Одион Игало: «„МЮ“ снова станет великим, когда Погба, Бруну и Рэшфорд будут играть вместе»

«МЮ» снова станет великим и будет побеждать в каждом туре. Погба – отличный игрок, для меня будет честью играть с ним.
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Происшествия

Мошенники вымогают у россиян деньги за выход из дома

Злоумышленники вымогают у россиян значительные денежные суммы за выход из дома.
AmurMedia.ru 03:15
Общество

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Общество

Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом

За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
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Экономика

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
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Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 10 апреля в 08:30
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Общество

В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
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Общество

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
Интерфакс 03:09
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела

Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
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Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
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Общество

Оперштаб сообщил о росте числа больных пневмонией в Москве

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице число больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей увеличилось в два раза.
RT на русском 04:24
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Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
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Здоровье

В Калининграде подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом

В выходные в Калининградской области зарегистрировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 05:34
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