Энергетика
РЕН ТВNYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса
Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что нефтянку США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.
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NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор
Московский Комсомолецвчера в 20:52
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Оперштаб сообщил о росте числа больных пневмонией в Москве
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