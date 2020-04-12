Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВNYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса

Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что нефтянку США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.
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NYT: сделка РФ и Саудовской Аравии стала спасением для нефтяного сектора США

Газета.Ru00:21

NYT назвал сделку ОПЕК+ шансом избежать краха для нефтедобычи в США

ФАН00:01

NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор

Московский Комсомолецвчера в 20:52

NYT: нефтяной сектор США избежал краха благодаря сделке Москвы и Эр-Рияда

REGNUMвчера в 21:14

NYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса

РЕН ТВвчера в 21:09

NYT назвала сделку Москвы и Эр-Рияда спасением для нефтяного сектора США

Известиявчера в 21:38

NYT: сделка Москвы и Эр-Рияда позволила нефтяному сектору США избежать худшего исхода

ТАССвчера в 20:27
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
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В Крыму зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
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Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.
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В РФ впервые суточный прирост заболевших коронавирусом превысил 2 тыс. человек

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Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
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Минск – БАТЭ: команда Разина впечатляет своей игрой

Команда Разина в целом оставляет приятное впечатление своей игрой.
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Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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В России проведут первые тесты вакцины от коронавируса

По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19.
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РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

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Пять новых случаев коронавируса нашли в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по региону.
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Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
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Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

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Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 52 регионах России.
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Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
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В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
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Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Брянцы отмечают День космонавтики

Сегодня, 12 апреля, весь мир отмечает День космонавтики.
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
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