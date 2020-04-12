Энергетика
РЕН ТВNYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса
Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что нефтянку США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор
Московский Комсомолецвчера в 20:52
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Ещё два случая заражения коронавирусом выявили в Крыму
В Крыму зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Крым 24 03:09
Общество
Елена Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.
Московский Комсомолец вчера в 20:11
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В РФ впервые суточный прирост заболевших коронавирусом превысил 2 тыс. человек
Суточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в России составил 2186 человек.
Интерфакс 03:33
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:38
Общество
Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
Интерфакс 03:09
Футбол
Минск – БАТЭ: команда Разина впечатляет своей игрой
Команда Разина в целом оставляет приятное впечатление своей игрой.
Legalbet 01:14
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах
Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
В России проведут первые тесты вакцины от коронавируса
По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19.
The Penza Post вчера в 06:26
Здоровье
Никитин представил математическую модель распространения коронавируса
По последним данным, в Нижегородской области от коронавируса скончались три пенсионерки, а 16 человек выздоровели.
Ньюс-НН вчера в 05:53
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса нашли в Алтайском крае
В Алтайском крае зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по региону.
Алтайская правда 01:03
Единоборства
Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:42
Происшествия
Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес
Бывшая жена Зайцева попросила хоккеиста связаться с ней
Газета.Ru вчера в 18:50
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 52 регионах России.
Lenta.ru 03:33
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Известия вчера в 16:43
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов
Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 00:29
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 10 апреля в 22:47
Общество
Брянцы отмечают День космонавтики
Сегодня, 12 апреля, весь мир отмечает День космонавтики.
Наш Брянск.Ru 02:55
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости вчера в 03:36
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 10 апреля в 03:50