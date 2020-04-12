Энергетика
РЕН ТВNYT: Россия и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса
Американской нефтепромышленности удалось избежать полного коллапса благодаря новой сделке ОПЕК+. Журналисты из New York Times полагают, что нефтянку США спасли договоренности России и Саудовской Аравии.
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NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор
Московский Комсомолецвчера в 20:52
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Комментарии
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Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Хоккей
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Экс-нападающий канадского клуба "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин, решивший поменять Национальную хоккейную лигу на КХЛ, следующие два сезона проведет в столичном ЦСКА.
Вести.Ru 07:35
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Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса
На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом.
Аргументы недели 10 апреля в 11:27
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Биатлон
СБР назвал имя нового тренера сборной России по биатлону
"Решено направить на согласование в минспорта РФ кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне-2020/21", — говорится в сообщении СБР.
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Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Хоккей
Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию
Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
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Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода из самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что от всех россиян зависит, как быстро мы преодолеем ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости 07:24
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Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.
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Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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Самойлова рассказала о жизни после развода с Джиганом
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«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
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По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18