Газета.RuNYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефтиАмериканские власти изучают возможность введения мер для лишения России нефтяных доходов, сообщает New York Times.Газета.RuВашингтон может обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета под угрозой санкций, пишет газета New York Times.РИА Новости"Власти США также могут отрезать значительную часть доступа РФ к платежам за нефть", — говорится в статье.РЕН ТВВ издании отмечается, что "Вашингтон назначит цену за российскую нефть значительно ниже мировой рыночной стоимости".Finam.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuМолваКапитал страныNewInformРЕН ТВПодробнее о событииNYT: США ищут способы отрезать Россию от нефтяных доходовNews.ru07:27NYT: США попытаются лишить Россию доходов от нефтиURA.Ru07:37The New York Times: США планируют ввести «вторичные санкции» против стран, которые ведут дела с РоссиейРадио Sputnik07:36NYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефтиГазета.Ru07:35NYT сообщила об изучении США способов лишения России доходов от продажи нефтиLenta.ru07:49В США рассматривают новые меры по лишению России прибыли от нефтиРЕН ТВ07:24NYT: США могут обязать иностранные банки переводить деньги за нефть на эскроу-счетаРИА Новости07:22Показать ещёОценить343Поделиться