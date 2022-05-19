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NYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефти

Американские власти изучают возможность введения мер для лишения России нефтяных доходов, сообщает New York Times.
Газета.Ru
Вашингтон может обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета под угрозой санкций, пишет
 газета New York Times.
РИА Новости
"Власти США также могут отрезать значительную часть доступа РФ к платежам за нефть", — говорится в статье.
РЕН ТВ
В издании отмечается, что "Вашингтон назначит цену за российскую нефть значительно ниже мировой рыночной стоимости".
Finam.Ru

Подробнее о событии

NYT: США ищут способы отрезать Россию от нефтяных доходов
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The New York Times: США планируют ввести «вторичные санкции» против стран, которые ведут дела с Россией
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NYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефти
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NYT сообщила об изучении США способов лишения России доходов от продажи нефти
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В США рассматривают новые меры по лишению России прибыли от нефти
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NYT: США могут обязать иностранные банки переводить деньги за нефть на эскроу-счета
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