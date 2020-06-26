Политика
REGNUMNYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
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с чего всё началось
Спецслужбы США пришли к выводу, что Россия тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 18:23
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NYT: Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США в Афганистане
Коммерсантъвчера в 18:23
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Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Общество
Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма
Стриминговая платформа Twitch забанила одного из самых популярных стримеров мира 38-летнего Гая Dr Disrespect Бэйма.
Чемпионат вчера в 17:23
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета вчера в 12:40
Общество
Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Футбол
Шесть футболистов покинули «Монако»
Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
Lenta.ru 03:54
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Общество
Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов
Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Происшествия
Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей
В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
Общество
В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса
После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM 25 июня в 02:46