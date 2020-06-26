с чего всё началось

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

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Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,9K

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Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.

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