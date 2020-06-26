Армия и оружие
REGNUMNYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
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с чего всё началось
Посольство РФ в США прокомментировало статью The New York Times, согласно которой российская разведка якобы предлагала вознаграждение боевикам, связанным с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан», за убийство военных сил коалиции в Афганистане, в том числе военнослужащих США и Великобритании.BFM.ru01:27
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