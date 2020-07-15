с чего всё началось

New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей. Об этом газета со ссылкой на знакомые с предложением источники написала 15 июля.

Происшествия Дело Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ Господин Сафронов арестован по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 373

Хоккей Кучерова назвали вторым лучшим правым вингером Кубка Стэнли Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших правых вингеров команд, которые сыграют в Кубке Стэнли в рамках рестарта сезоне, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Общество Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. 51

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,4K

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.

Общество На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19 Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 256

Политика Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Общество В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой". 262

Экономика Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. 13

Происшествия По запросу иностранных спецслужб силовики вывезли «газель» документов из офиса екатеринбургской ТК «КИТ» Как стало известно 66.RU, оперативные мероприятия прошли в офисе головного подразделения группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») в Екатеринбурге на 8 Марта, 212 и в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а.

Футбол ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.

Общество В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости. 56

Общество В России зарегистрировано 6428 новых случаев коронавируса за сутки За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 167 летальных случаев, больше всего в Москве (24), Санкт-Петербурге (22) и Красноярском крае (16), а также Подмосковье (11) и Нижегородской области (6). За все время жертвами инфекции стали 11 937 человек.

Спорт Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество. 1

Общество Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара. 8

Армия и оружие В Польше начался второй этап учений по переброске войск США в Европу В Польше начался второй этап учений по переброске американских войск в Европу Defender Europe 20.