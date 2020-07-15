Политика
Телеканал RTVINYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей. Об этом газета со ссылкой на знакомые с предложением источники написала 15 июля.
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с чего всё началось
Белый дом рассматривает возможность введения запрета на въезд в Соединенные Штаты членам Коммунистической партии Китая и их семьям в ответ на ликвидацию автономии Гонконга, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре источника.Газета.Ruвчера в 21:02
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец вчера в 03:52
Происшествия
Дело Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ
Господин Сафронов арестован по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест.
Коммерсантъ 04:26
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Хоккей
Кучерова назвали вторым лучшим правым вингером Кубка Стэнли
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших правых вингеров команд, которые сыграют в Кубке Стэнли в рамках рестарта сезоне, прерванного из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport 03:40
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 4705.
ВЕТТА 03:30
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
Экономика
Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции
Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка.
Известия 01:20
Происшествия
По запросу иностранных спецслужб силовики вывезли «газель» документов из офиса екатеринбургской ТК «КИТ»
Как стало известно 66.RU, оперативные мероприятия прошли в офисе головного подразделения группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») в Екатеринбурге на 8 Марта, 212 и в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а.
66.ru 03:00
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 02:10
Футбол
«20 миллионов евро за Миранчука? А что он показал в Европе?» Острое мнение Романа Широкова
Если хочется, чтобы за Миранчука заплатили 20, то можно об этом и сказать.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:54
Общество
В России зарегистрировано 6428 новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 167 летальных случаев, больше всего в Москве (24), Санкт-Петербурге (22) и Красноярском крае (16), а также Подмосковье (11) и Нижегородской области (6). За все время жертвами инфекции стали 11 937 человек.
Главный региональный 03:40
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Происшествия
На Южном Урале за сутки произошло 28 природных пожаров
В Челябинской области за сутки произошло 28 природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Накануне.Ru 04:19
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
Футбол
Алексей Миранчук может перейти из «Локомотива» в «Милан»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из "Локомотива" в "Милан".
Газета.Ru 04:21
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
В Польше начался второй этап учений по переброске войск США в Европу
В Польше начался второй этап учений по переброске американских войск в Европу Defender Europe 20.
Новый Калининград.Ru 14 июля в 10:23
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус
Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02