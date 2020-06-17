Политика

Газета.RuГазета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.
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СМИ: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России

RT на русском17:41

Болтон: Путин убедил Трампа в своих оценках Мадуро и Гуайдо

Газета.Ru17:15

Трамп уточнял, входит ли Финляндия в состав России

Московский Комсомолец16:56

Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Lenta.ru16:56

Трамп пытался узнать, является ли Финляндия частью России

News.ru16:55

Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

РИА Новости16:35

«Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России»

Коммерсантъ16:57
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
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Футбол

Игроки «Сити» и «Арсенала» и судья встали на одно колено перед матчем

Игроки обеих команд и арбитр Энтони Тэйлор встали на одно колено перед стартовым свистком в рамках акции «Жизни чернокожих имеют значение».
Sports.ru 15:36
Общество

В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 15:47
15
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,6K
Общество

СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального

Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
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Политика

МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами

Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:59
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
72
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Армия и оружие

В США рассказали о «чешущих голову» инженерах из России

Lenta.ru 17:09
Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело 11:28
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Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия 16:16
8
Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
147
Политика

Кравчук назвал Россию «дурным примером» в борьбе с коронавирусом

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью одному из киевских пропагандистских ресурсов обвинил украинцев в ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Rusvesna.su 11:55
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразились уже 615 медработников

FreeNews-Volga 15 июня в 08:17
Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
1,9K
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
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Общество

В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
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Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
7
Политика

В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи

Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
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Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru вчера в 21:41
924
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости вчера в 08:54
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
67
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться

Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в июле 2019-го российского президента Владимира Путина, отказался извиняться за свои слова.
Lenta.ru 17:11
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Политика

Президент Чехии решил не приезжать на парад Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:19
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Общество

Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

Самые популярные смартфоны Huawei находятся в Китае, особенно после введения очередных санкций со стороны США.
Evo-rus.com 15 июня в 10:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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