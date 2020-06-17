Политика

Газета.RuГазета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.
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 «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», которая имеется в распоряжении газеты, бывший советник также пишет, что «Трамп, видимо, не знал, что Великобритания является страной с ядерным оружием».
RT на русском17:41

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СМИ: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России

RT на русском17:41

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

РИА Новости16:35

Трамп уточнял, входит ли Финляндия в состав России

Московский Комсомолец16:56

Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Lenta.ru16:56

Трамп пытался узнать, является ли Финляндия частью России

News.ru16:55

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Газета.Ru16:41

«Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России»

Коммерсантъ16:57
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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