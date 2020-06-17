с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.

Общество Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 126

Футбол Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 71

Экономика Россия увеличила вложения в госдолг США В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. 354

Шоу-бизнес Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей. 4

Авто Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla. 5

Политика США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом Министерство юстиции США сообщило, что группа министерств Team Telecom выступила против проекта прокладки интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом, передает ТАСС.