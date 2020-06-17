Политика
Газета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.
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с чего всё началось
В книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», которая имеется в распоряжении газеты, бывший советник также пишет, что «Трамп, видимо, не знал, что Великобритания является страной с ядерным оружием».RT на русском17:41
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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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Москвичей предупредили о резком похолодании
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Компания Lexus представила седан Lexus IS нового поколения
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В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
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Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
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Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости 08:36
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
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Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
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Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
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Эхо Москвы 03:32
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Газета.Ru 01:20
Экономика
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В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Взгляд.ру 15 июня в 20:05
Шоу-бизнес
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Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
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Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
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Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстого кишечника
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США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом
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Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках
В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15