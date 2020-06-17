Политика
Газета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.
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с чего всё началось
В книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», которая имеется в распоряжении газеты, бывший советник также пишет, что «Трамп, видимо, не знал, что Великобритания является страной с ядерным оружием».RT на русском17:41
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Экономика
Авиакомпании готовятся к борьбе за выживание
Авиакомпании готовятся к борьбе за выживание Российская пассажирская авиация после двух месяцев почти полного простоя делает робкие попытки возобновить полеты.
Коммерсантъ 18:57
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
«В лучшем случае сработаем в ноль»
Банк отнесся к нам максимально лояльно, и я кроме благодарности ничего сказать не могу.
Коммерсантъ 18:57
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Наука
На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки
Наконечники стрел датируются примерно 48 000 годами, это делает их самым ранним свидетельством древней стрельбы из лука, найденным за пределами Африки.
Популярная механика 15 июня в 04:37
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Общество
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Наука
Найден способ диагностики коронавируса без тестов
Американские исследователи из Кливлендской клиники научились диагностировать коронавирус без тестов.
Life.ru 05:50
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings 12:26
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Здоровье
Онкоцентр в Волгоградской области превратят в учреждение федерального уровня
В Волгоградской области продолжается масштабная модернизация онкологического диспансера, по результатам которой в регионе появится онкоцентр федерального уровня.
Известия 09:30
Общество
Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов
Самые популярные смартфоны Huawei находятся в Китае, особенно после введения очередных санкций со стороны США.
Evo-rus.com 15 июня в 10:07
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 15 июня в 03:07
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 3:0
Советский спорт 17:16
Общество
Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы
При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi.
Русская Планета 11:27
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Наука
В Швейцарии был разработан двигатель из 16 атомов
Мотор работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com 05:10
Политика
Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине
Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
Московский Комсомолец 18:34
Культура
Первый виртуальный рынок российского контента подвел итоги
Во всем, что происходит, не последнюю роль сыграл первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.
Российская газета вчера в 09:43