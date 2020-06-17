с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.

Экономика Авиакомпании готовятся к борьбе за выживание Авиакомпании готовятся к борьбе за выживание Российская пассажирская авиация после двух месяцев почти полного простоя делает робкие попытки возобновить полеты.

Экономика «В лучшем случае сработаем в ноль» Банк отнесся к нам максимально лояльно, и я кроме благодарности ничего сказать не могу.

Происшествия Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ. 355

Наука На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки Наконечники стрел датируются примерно 48 000 годами, это делает их самым ранним свидетельством древней стрельбы из лука, найденным за пределами Африки.

Происшествия СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. 148

Общество К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 986

Футбол «Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.

Общество Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц. 169

Общество Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов Самые популярные смартфоны Huawei находятся в Китае, особенно после введения очередных санкций со стороны США. 9

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 1K

Общество Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi. 22

Политика Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".