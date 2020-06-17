Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.

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Политика Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня. 1

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Политика Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.