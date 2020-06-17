Политика
Газета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Военное дело 16 июня в 09:17
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
Россия достигла больших успехов при малых вложениях на международной арене потому, что США ей это позволили, заявила бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд 16 июня в журнале Foreign Affairs.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform вчера в 12:44
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Технологии
Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider
Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 16 июня в 17:24
Происшествия
Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП
РБК вчера в 13:46
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире
Компания Huawei возглавила рейтинг крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам апреля 2020 года.
Деловое.ТВ 15 июня в 11:23
Общество
Глава Тюменской области сообщил о сроках открытия ТРЦ и кафе
Основным вопросом тюменцев, поступившим на прямой эфир с губернатором региона стал: когда откроют кафе, кинотеатры, музеи, торговые центры.
REGNUM вчера в 12:53
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Наука
Один стакан воды натощак помогает улучшению метаболизма
ToDay News Ufa 16 июня в 15:45
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу»
Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 16:23
Футбол
Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0
ODDS.ru вчера в 14:55
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы
Другие нововведения Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» предлагает полностью исключить требование о подписании договора об удаленной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП).
CNews вчера в 03:21
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия вчера в 11:56
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Технологии
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Коммерсантъ вчера в 18:54
Хоккей
ХК «Трактор» сменил совет директоров
Правда УрФО вчера в 13:27
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45