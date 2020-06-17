Политика

Газета.RuГазета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон. Кроме того, Трамп якобы не владел информацией о том, есть ли у британцев ядерное оружие.
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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Газета.Ru03:46

Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Lenta.ruвчера в 16:56

СМИ: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России

RT на русскомвчера в 17:41

«Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России»

Коммерсантъвчера в 16:57

Трамп уточнял, входит ли Финляндия в состав России

Московский Комсомолецвчера в 16:56

Болтон сообщил, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

ТАССвчера в 20:25

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

РИА Новостивчера в 16:35
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Общество

Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа

Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Газета.Ru 04:11
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Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны

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В Липецкой области откроются торговые центры

Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020

Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс 03:53
Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Политика

Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
РИА Новости 03:44
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

В Минтруде разъяснили, когда могут сократить размер больничного

По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного.
Российская газета вчера в 20:00
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
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Общество

Суд отстранил мэра Охи от должности

Суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева.
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 01:57
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
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Общество

В России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091.
ФАН 03:39
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
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Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости вчера в 03:35
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Здоровье

В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны

В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки.
Евразия Daily 03:48
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Общество

Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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