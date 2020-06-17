Политика
Газета.RuNYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон. Кроме того, Трамп якобы не владел информацией о том, есть ли у британцев ядерное оружие.
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Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа
Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие
Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны
Военное дело 04:05
Здоровье
В Липецкой области откроются торговые центры
Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020
Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс 03:53
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Политика
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
РИА Новости 03:44
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В Минтруде разъяснили, когда могут сократить размер больничного
По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного.
Российская газета вчера в 20:00
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Общество
Суд отстранил мэра Охи от должности
Суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева.
АСТВ 00:07
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 01:57
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Общество
В России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091.
ФАН 03:39
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости вчера в 03:35
Здоровье
В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны
В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки.
Евразия Daily 03:48
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01