Армия и оружие
Газета.RuNYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Источники утверждают, что американские войска специального назначения останутся в восточной части Сирии.
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Трамп хочет оставить на востоке Сирии около 200 американских спецназовцев
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