Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных

Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Источники утверждают, что американские войска специального назначения останутся в восточной части Сирии.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, зачем Трампу небольшая группировка спецназа в Сирии

РИА Новости05:37

СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке САР

RT на русскомвчера в 21:58

NYT: Трамп склоняется к тому, чтобы оставить на востоке Сирии около 200 военных

ТАССвчера в 23:40

СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии

Известиявчера в 23:23

NYT узнала о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии

РБКвчера в 23:54

Трамп хочет оставить на востоке Сирии около 200 американских спецназовцев

Московский Комсомолецвчера в 21:37

NYT узнала о намерении Трампа оставить несколько сотен военных США в Сирии

Интерфаксвчера в 21:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД

США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Футбол

Попавшего в реанимацию футболиста «Рубина» перевели в обычную палату

Life.ru 05:22
Общество

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Российская газета вчера в 14:49
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество

Российская многодетная семья сбежала в глубь страны от органов опеки

«Комсомольская правда» пишет, что семья Лапшиных проживала в доме в Вологодской области, пока у родителей не захотели отобрать их шестерых детей.
RuNews24.ru 03:46
Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Политика

Лавров: Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

Российская газета 05:46
Политика

Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Политика

Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен

За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом

Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Происшествия

В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей

Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Армия и оружие

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Экономика

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК 05:11
Армия и оружие

ВМС США установят на корабль первый боевой лазер

ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service 04:11
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Авто

Назвали вредные привычки автовладельцев

Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Политика

Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров

Необходим диалог между Дамаском и курдами по ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:27
Происшествия

Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе вкладов мурманских моряков

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца ОФК-банк Николая Гордеева.
Би-порт 05:58
Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС 05:09
Авто

«Камаз» и Daimler остановили выпуск грузовиков Mitsubishi Fuso

Российские дилерские центры Mitsubishi реализуют грузовики Fuso 2018 — начала 2019 годов выпуска.
32CARS.ru 01:04
Хоккей

Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»

Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика

Путин с Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

iReactor 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное