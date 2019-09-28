с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону. С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники и документы.

NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

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