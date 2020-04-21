Политика

ТАССТАССNYT: Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, уже во вторник объявит о приостановке выдачи новых разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт). Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на источники.
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NYT узнала о планах Трампа приостановить выдачу большинства грин-карт

РБК17:13

NYT: Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

ТАСС16:53

Президент США сегодня собирается приостановить выдачу грин-карт

Эхо Москвы17:03

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

РИА Новости16:24

Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса

Lenta.ru16:20

Трамп объявит о приостановке выдачи грин-карт из-за пандемии

Московский Комсомолец16:15

NYT: Трамп намерен приостановить выдачу грин-карт

RT на русском16:26
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
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Здоровье

У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv 15:50
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Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС 23:04
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия 17:18
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
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Происшествия

Назван организатор убийства вора в законе Япончика

Lenta.ru 08:53
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Общество

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
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Общество

Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:20
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Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
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Общество

Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе

RT на русском 15:10
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
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Интернет

Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom

По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Культура

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
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Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
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Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Экономика

В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
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Религия

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
Znak.com 09:04
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Здоровье

Уже 111 случаев коронавируса подтверждено в Якутии

Еще у четырех человек в Якутии подтвердился коронавирус. Теперь в республике зарегистрировано 111 случаев COVID-19.
EastRussia вчера в 19:00
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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Экономика

Депутатам Забайкалья предложат снизить налоги для бизнеса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов внес в Заксобрание края законопроект о снижении налоговой ставки для предпринимателей, которые особенно пострадали в период распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 21:28
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
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