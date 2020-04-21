Политика

RT на русскомRT на русскомNYT: Трамп намерен приостановить выдачу грин-карт

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, объявит, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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NYT узнала о планах Трампа приостановить выдачу большинства грин-карт

РБКвчера в 17:13

NYT: Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

ТАССвчера в 16:53

Трамп объявит о приостановке выдачи грин-карт из-за пандемии

Московский Комсомолецвчера в 16:15

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

РИА Новостивчера в 16:24

Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:20

NYT: Трамп намерен приостановить выдачу грин-карт

RT на русскомвчера в 16:26

Президент США сегодня собирается приостановить выдачу грин-карт

Эхо Москвывчера в 17:03
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Общество

Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:16
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Общество

В России разрешили ездить с просроченными правами до середины лета

МВД уточнило, что если срок действия водительского удостоверения истёк до 1 февраля 2020 года, то такой документ признаётся недействительным и требует обязательной замены.
Журнал Авто.ру 20 апреля в 04:56
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Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
515
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
1K
Футбол

В Нидерландах досрочно завершили чемпионат

Власти Нидерландов приняли решение не проводить игры национальных турниров как минимум до 1 сентября.
ProstoProSport вчера в 15:01
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
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Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
Российская газета вчера в 13:45
1,3K
Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru вчера в 07:05
1,9K
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
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Здоровье

В красноярском глазном центре коронавирусом заразились 89 человек

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с 7 по 19 апреля в ККОКБ имени профессора Макарова зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — у сотрудников медицинской организации.
REGNUM вчера в 08:20
60
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
11K
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
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Здоровье

В Омске уволили главного врача инфекционной больницы

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что главный врач городской клинической инфекционной больницы №1 им. Далматова Евгений Матвеев уволен, причем не по собственному желанию.
Город55.ру 00:01
Транспорт

В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков

На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр вчера в 14:37
217
Происшествия

В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца

ТАСС вчера в 16:36
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Кино

18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

Inc-news.ru вчера в 15:09
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей

На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.
Регион 64 вчера в 05:40
Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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Происшествия

В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

RT на русском вчера в 11:22
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Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Шоу-бизнес

Мама Началовой поделилась фото подросшей дочери певицы

Мама певицы Юлии Началовой — Таисия выложила на своей странице в соцсети Instagram фото 13-летней дочери певицы — Веры.
Вечерняя Москва вчера в 14:15
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