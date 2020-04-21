Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, объявит, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 68

Общество В России разрешили ездить с просроченными правами до середины лета МВД уточнило, что если срок действия водительского удостоверения истёк до 1 февраля 2020 года, то такой документ признаётся недействительным и требует обязательной замены. 1

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 117

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 515

Футбол В Нидерландах досрочно завершили чемпионат Власти Нидерландов приняли решение не проводить игры национальных турниров как минимум до 1 сентября.

Общество Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 425

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 50

Здоровье В красноярском глазном центре коронавирусом заразились 89 человек Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с 7 по 19 апреля в ККОКБ имени профессора Макарова зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — у сотрудников медицинской организации. 60

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 11K

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 8

Здоровье В Омске уволили главного врача инфекционной больницы Сегодня, 22 апреля, стало известно, что главный врач городской клинической инфекционной больницы №1 им. Далматова Евгений Матвеев уволен, причем не по собственному желанию.

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 85

Здоровье В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.

Политика Кремль прокомментировал виртуальные митинги Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1,5K