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Коммерсантъ
Коммерсантъ

NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет

Президент США Дональд Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома. По информации издания, в качестве основания для неуплаты налога миллиардер указывал многомиллионные убытки его компании и долги.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в течение десяти лет не платил федеральный подоходный налог, сообщает
 газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации.
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