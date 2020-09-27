Президент США Дональд Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома. По информации издания, в качестве основания для неуплаты налога миллиардер указывал многомиллионные убытки его компании и долги.

С чего всё началось Президент США Дональд Трамп в течение десяти лет не платил федеральный подоходный налог, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации. РБК 20:15