NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет
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NYT: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет
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Президент США Дональд Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома. По информации издания, в качестве основания для неуплаты налога миллиардер указывал многомиллионные убытки его компании и долги.В источнике
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