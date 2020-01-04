Армия и оружие
КоммерсантъNYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT). Главе государства якобы передали, что в действиях господина Сулеймани не было ничего из ряда вон выходящего.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).Коммерсантъвчера в 23:54
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На Украине повысится минимальная зарплата
С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
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Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
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В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
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В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
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В Microsoft рассказали, что будет с Windows 7 после 14 января
С 14 января 2020 года Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. Владельцам ОС остается 10 дней на то, чтобы обновить ее версию.
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В Польше предотвратили покушение на министра юстиции
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Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов
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На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Сегодня, 5 января, состоится решающая гонка — масс-старт в гору Альпе де Чермис.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
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Экс-форвард ЦСКА Страндберг может перейти в «Дженоа»
Нападающий саудовского «Аль-Хазема» Карлос Страндберг, права на которого принадлежат «Мальме», может продолжить карьеру в Италии.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Футбол
Моуриньо: «На каком месте закончил Клопп первый сезон? На восьмом»
Клопп успел навязать свою философию футбола, внедрить свою методику тренировок.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила хейтерам
Балерина пообещала и дальше делиться пикантными снимками в соцсетях. Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Таиланд.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Наука
Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов
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Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Иран нанёс сокрушительный удар по американским военным объектам в Ираке.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.