Армия и оружие
КоммерсантъNYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT). Главе государства якобы передали, что в действиях господина Сулеймани не было ничего из ряда вон выходящего.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Политика
МИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей
В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей".
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Лондон может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США
Власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Спорт
«СКА-Нефтяник» стал победителем Суперкубка России по хоккею с мячом
Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил московское «Динамо» в Суперкубке страны. Встреча прошла в Архангельске и завершилась со счетом 9:5.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Политика
Иран расценил угрозы Трампа объектам культуры как военное преступление
Слова американского президента Дональда Трампа о готовности нанести удары по объектам культурного наследия Ирана являются военным преступлением.
Теннис
ATP Cup. Хачанов выиграл у Фритца, Россия повела в матче с США
Российский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США.
Общество
В России аномально теплая погода продлится до середины января
По оценкам Гидрометцентра России, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Политика
В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране
Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Политика
Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Шоу-бизнес
Врач-онколог из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» умер от рака
Андрей Павленко два года боролся с раком желудка, и сначала медики делали хорошие прогнозы на выздоровление, но два месяца назад стало понятно, что болезнь не победить.
Общество
Гороскоп на предстоящую неделю с 6 по 12 января 2020 года
Гороскоп на неделю расскажет вам, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.