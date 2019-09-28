с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине, а также соответствующие документы.

NYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы

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Хоккей Салак усилит рижское «Динамо» Как стало известно «СЭ», вратарь Александр Салак подписал контракт с рижским «Динамо».

Музыка Рэперы вытеснили рокеров с протестных митингов Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Происшествия СК возбудил дело после изнасилования иностранки в парке в Балашихе «Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)», - рассказала О.Врадий.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Политика Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.

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Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.