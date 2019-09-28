Политика
ДождьNYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине, а также соответствующие документы.
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с чего всё началось
По данным издания, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Киевом и силами, которые враждебны по отношению к нему.RT на русском05:20
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«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Происшествия
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
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Политика
Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
Российская газета 10:24
Происшествия
Актриса Бочкарева опровергла данные о задержании с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее якобы задержали с наркотиками.
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Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал о тайном рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Газета.Ru 11:40
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Российская газета 11:27
Происшествия
Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок
На испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.
RT на русском 10:49
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
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Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в отделении ОВД
Ранее о фотографиях написал Telegram-канал Baza. По данным канала фотосессия состоялась в Тверском отделении МВД.
ФедералПресс 10:30
Хоккей
Салак усилит рижское «Динамо»
Как стало известно «СЭ», вратарь Александр Салак подписал контракт с рижским «Динамо».
Спорт-Экспресс 12:00
Музыка
Рэперы вытеснили рокеров с протестных митингов
Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.
KM.ru вчера в 09:09
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования иностранки в парке в Балашихе
«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)», - рассказала О.Врадий.
Агентство Москва 08:50
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Политика
Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет
С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.
REGNUM 08:04
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Армия и оружие
В ДНР обнаружили взрывное устройство
«Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.
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Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Волейбол
Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира
Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
Кубань 24 04:49
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Автоспорт
В Toro Rosso объяснили второй пит-стоп Квята
Motorsport.com Russia 12:36
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41