Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомNYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.
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Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает
 The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК01:32

Подробнее о событии

Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала вопреки данным разведки

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Коммерсантъвчера в 23:54

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ТАССвчера в 23:40
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