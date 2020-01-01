Армия и оружие
RT на русскомNYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.
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Хоккей
Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Общество
Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам
Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Баскетбол
«Даллас» уступил «Шарлотт» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Дончича
"Даллас Маверикс" на своем паркете уступил в овертайме "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на результативную игру словенского баскетболиста Луки Дончича, оформившего трипл-дабл.
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Российские эксперты подготовили список самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на местном рынке в 2020 году.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Музыка
«Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США
Питерская группа "Ленинград" соберется вновь (после прощальных концертов, которые состоялись 30 и 31 декабря ушедшего года), чтобы принять участие в самом известном в США Фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, более известном как просто Коачелла.
Происшествия
При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек
Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.
Футбол
Алдервейрельд: «Мог бы зарабатывать заметно больше, но предпочёл верность „Тоттенхэму“»
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд признался в том, что решение о продлении контракта с клубом было связано с чувством преданности.
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.