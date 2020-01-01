с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Пушков предложил США вернуть Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Политика Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Общество Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.

Футбол «Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом» «Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Здоровье Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.

Музыка «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США Питерская группа "Ленинград" соберется вновь (после прощальных концертов, которые состоялись 30 и 31 декабря ушедшего года), чтобы принять участие в самом известном в США Фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, более известном как просто Коачелла.