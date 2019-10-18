Общество

RT на русскомRT на русскомNYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире. Об этом сообщает газета New York Times.
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