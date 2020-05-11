Политика

REGNUMREGNUMNYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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СМИ: юридическая компания из США выплатила Тимошенко $11 млн ради избежания иска

Газета.Ru01:40

Назван источник денег, сделавших Тимошенко долларовым миллионером

РЕН ТВ00:41

Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

Взгляд.рувчера в 23:59

NYT: юридическая компания из США выплатила Тимошенко $11 млн, чтобы избежать иска

ТАССвчера в 23:00

Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 21:37

Нью-йоркская фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать иска от Тимошенко

ФАНвчера в 21:37

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

РИА Новостивчера в 20:19
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Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

RT на русском вчера в 17:45
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

Известия 02:56
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
2,1K
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили окончательно

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля отказались от его проведения в 2020 году в традиционном формате из-за пандемии коронавируса нового типа.
Мойка78 вчера в 21:58
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек

Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС.
Инфорос 02:15
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,3K
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
2,9K
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Происшествия

Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса

Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
247
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 08 мая в 11:18
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,7K
Фигурное катание

Еще один воспитанник Тутберидзе перешел к Плющенко

Весной под крыло Плющенко перебрались другие подопечные тренера — сестры Жилины, а также Александра Трусова.
Матч ТВ вчера в 15:07
Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,8K
Общество

На сайте «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

Южная служба новостей вчера в 13:59
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Культура

Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II

Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет повредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане

Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
489
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Футбол

«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer вчера в 16:25
Общество

В Челябинской области выявили 1232 случая коронавируса

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, на утро 11 мая в регионе подтверждены 1232 случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 02:37
1
Политика

СМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»

Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу.
REGNUM 02:25
121
Политика

Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве

Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 09 мая в 06:04
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
110
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
243
Происшествия

На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар

РБК вчера в 19:45
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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Власенко Сергей
Украинский политик
Украинский политик и юрист. Народный депутат Украины 6-го созыва от Блока Юлии Тимошенко. Заслуженный юрист Украины. Депутат Верховной Рады Украины VI, VII и VIII созывов.
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