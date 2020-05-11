Политика
REGNUMNYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
RT на русском вчера в 17:45
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили окончательно
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля отказались от его проведения в 2020 году в традиционном формате из-за пандемии коронавируса нового типа.
Мойка78 вчера в 21:58
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС.
Инфорос 02:15
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия
Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса
Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Фигурное катание
Еще один воспитанник Тутберидзе перешел к Плющенко
Весной под крыло Плющенко перебрались другие подопечные тренера — сестры Жилины, а также Александра Трусова.
Матч ТВ вчера в 15:07
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Общество
На сайте «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
Южная служба новостей вчера в 13:59
Культура
Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II
Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет повредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане
Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Футбол
«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer вчера в 16:25
Общество
В Челябинской области выявили 1232 случая коронавируса
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, на утро 11 мая в регионе подтверждены 1232 случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 02:37
Политика
СМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»
Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу.
REGNUM 02:25
Политика
Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве
Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 09 мая в 06:04
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
Происшествия
На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар
РБК вчера в 19:45