Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

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Происшествия Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.

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