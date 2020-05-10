Политика
REGNUMNYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, фирма откупилась от Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать суда, поскольку политик утверждала, что компания содействовала ее политическому преследованию.РЕН ТВ00:41
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Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
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В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 03:58
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Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
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RuNews24.ru вчера в 19:54
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Великобритания смягчает карантинные меры с 13 мая
В среду, 13 мая, власти Великобритании собираются начать смягчение карантинных мер, которые были введены на территории страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Life.ru вчера в 16:27
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Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
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Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
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РИА Новости 09 мая в 00:02
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Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
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Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
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