с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 546

Политика Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. 300

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 262

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 44

Политика Путин поручил разработать меры поддержки социально-ориентированных НКО Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП), сообщается на сайте Кремля.

Политика В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой». 194

Общество В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Здоровье В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане». 31

Политика Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания. 25

Общество Великобритания смягчает карантинные меры с 13 мая В среду, 13 мая, власти Великобритании собираются начать смягчение карантинных мер, которые были введены на территории страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 3

Авто АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам. 280

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 2

Политика Путин поручил проконтролировать доступность медпомощи для пациентов с хроническими заболеваниями Путин поручил Минздраву проконтролировать доступность медицинской помощи для пациентов, имеющих хронические заболевания.

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 580

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 5,1K

Кино Валдис Пельш расскажет о путешествии из Мурманска на Северный полюс В основу сюжета фильма легла история о путешествии на ледоколе «50 лет Победы», который шёл по маршруту из Мурманска в Северный полюс. 1