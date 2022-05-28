РИА НовостиNYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине реактивных систем залпового огняАдминистрация президента США Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине в рамках помощи Киеву, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.РИА НовостиВ Пентагоне в пятницу заявили, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.ТАССКак уточнила газета, дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.ИзвестияПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что официального заявления США об отправках РСЗО на Украину не было, и предостерег Штаты от подобного шага.Новый ДеньЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРЕН ТВРБКТВ ЦентрНТВАфиша DailyLife.ruБрянские новостиВоенное обозрениеФАННациональная служба новостейRuBaltic.RuNewInformКурьер. Среда. БердскReadovka NewsКапитал страныПрофильВаши новостиНовый ДеньВятка-На-СетиАбзацТелеканал 360°РосбалтГазета.RuПодробнее о событииNew York Times: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огняИзвестия23:32NYT: власти США одобрили поставку Украине систем залпового огняКоммерсантъ20:31NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине реактивных систем залпового огняРИА Новости20:14NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огняRT на русском19:44NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗОРБК19:36Администрация президента США одобрила поставку Украине реактивных систем залпового огняLenta.ru21:37NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огняТАСС19:24Показать ещёОценить3,2KПоделиться