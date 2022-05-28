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NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине реактивных систем залпового огня

Администрация президента США Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине в рамках помощи Киеву, пишет
 газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости
В Пентагоне в пятницу заявили, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.
ТАСС
Как уточнила газета, дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.
Известия
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что официального заявления США об отправках РСЗО на Украину не было, и предостерег Штаты от подобного шага.
Новый День

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New York Times: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня
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Администрация президента США одобрила поставку Украине реактивных систем залпового огня
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