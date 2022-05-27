ТАССNYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огняАдминистрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), вероятно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).ТАССПредполагается, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров.Lenta.ruВ Пентагоне в пятницу заявили, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.ТАССМосква считает «накачиванием» поставки вооружения на Украину.РБКЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКНТВLife.ruНациональная служба новостейФАНВоенное обозрениеКурьер. Среда. БердскNewInformКапитал страныВаши новостиПрофильАбзацРосбалтТелеканал 360°Новый ДеньREGNUMРБКРЕН ТВТК ЗвездаPravda.RuИзвестияПодробнее о событииNYT: администрация Байдена приняла решение поставить Украине РСЗОLenta.ru21:37NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огняИзвестия20:05CNN: США могут на следующей неделе объявить о новых военных поставках на УкраинуРИА Новостивчера в 18:22NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗОРБК19:36NYT: власти США одобрили поставку Украине систем залпового огняКоммерсантъ20:31NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огняТАСС19:24NYT: США приняли решение об отправке Украине ракетных систем залпового огняКомсомольская правда20:05Показать ещёОценить1,4KПоделиться