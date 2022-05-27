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NYT: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), вероятно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).
ТАСС
Предполагается, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров.
Lenta.ru
В Пентагоне в пятницу заявили, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.
ТАСС
Москва считает «накачиванием» поставки вооружения на Украину.
РБК

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