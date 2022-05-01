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NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за высокой инфляции

Британцы столкнулись с массой проблем из-за стремительного роста цен на топливо, при этом высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года, сообщает The New York Times.
РИА Новости
За последние 30 лет потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами, указано в статье.
Телеканал 360°
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию.
РИА Новости
В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
РИА Новости

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Британцам пришлось отключать электричество и газ
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NYT: из-за инфляции и задержки роста зарплат в Британии расходы домохозяйств рекордно сокращаются
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The New York Times: жители Великобритании вынуждены экономить на топливе и еде
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NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за высокой инфляции
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