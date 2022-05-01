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NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за высокой инфляции

Британцы столкнулись с массой проблем из-за стремительного роста цен на топливо, при этом высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года, сообщает The New York Times.
РИА Новости
Как отмечает издание, потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, при этом скачок стоимости жизни особенно тревожит пожилых людей и других граждан с более низкими или ограниченными доходами.
РИА Новости
Для экономии денег британцам приходится урезать свои расходы, пересматривать семейные бюджеты, и даже отказываясь от дорогих продуктов питания.
Телеканал 360°
Некоторые жители Великобритании, в крайних случаях, даже отключаю газ и электричество, отмечено в материале.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде
Газета.Ru20:39
В Британии жители столкнулись с голодом и холодом из-за резкого роста цен
REGNUM22:01
The New York Times: жители Великобритании вынуждены экономить на топливе и еде
Телеканал 360°21:12
NYT: население Великобритании страдает из-за роста цен
Discover2420:39
NYT: британцы вынуждены экономить на еде и топливе из-за сокращения доходов
Lenta.ru22:01
NYT: из-за инфляции и задержки роста зарплат в Британии расходы домохозяйств рекордно сокращаются
ПРАЙМ20:02
NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за высокой инфляции
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