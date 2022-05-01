Британцы столкнулись с массой проблем из-за стремительного роста цен на топливо, при этом высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года, сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, при этом скачок стоимости жизни особенно тревожит пожилых людей и других граждан с более низкими или ограниченными доходами.
В украинских портах скопилось около 4,5 т зерна, их не могут вывезти, заявил в интервью Немецкому агентству печати (DPA) директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик, передает T-online.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.