ТАССNYT: эмбарго на нефть из РФ может грозить новым энергетическим миропорядкомСогласно публикации, эмбарго на российскую нефть станет очередным ударом по мировой экономике.АБНПоследствия эмбарго коснутся большинства стран, включая страны коллективного Запада.Рязань.ЛайфЗависимость Европы от российского газа сохранится как минимум несколько лет, пишет NYT.Политическая ЭкспертизаВ понедельник главы государств и правительств стран - членов ЕС согласовали шестой пакет, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти.ТАССЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиАБНБлокнот.руИноСМИРязань.ЛайфПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииЭмбарго на нефть из РФ может спровоцировать новый энергетический миропорядокАБН13:57New York Times: козырь в рукаве России обнулит нефтяное эмбарго ЗападаНародные новости12:55Эмбарго на российскую нефть ведёт к появлению нового мирового энергетического порядкаРязань.Лайф11:20NYT: козыри в рукаве России сведут на нет нефтяное эмбарго ЕвропыПолитическая Экспертиза05:49Антироссийское нефтяное эмбарго Европы означает возникновение нового мирового энергетического порядкаИноСМИ04:07NYT: санкции против России могут изменить энергетический миропорядокNews.ruвчера в 11:58NYT: эмбарго на нефть из РФ может грозить новым энергетическим миропорядкомТАССвчера в 11:08Показать ещёОценить46Поделиться