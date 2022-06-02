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NYT: эмбарго на нефть из РФ может грозить новым энергетическим миропорядком

Согласно публикации, эмбарго на российскую нефть станет очередным ударом по мировой экономике.
АБН
Последствия эмбарго коснутся большинства стран, включая страны коллективного Запада.
Рязань.Лайф
Зависимость Европы от российского газа сохранится как минимум несколько лет, пишет NYT.
Политическая Экспертиза
В понедельник главы государств и правительств стран - членов ЕС согласовали шестой пакет, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти.
ТАСС

Подробнее о событии

Эмбарго на нефть из РФ может спровоцировать новый энергетический миропорядок
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