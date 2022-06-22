ИзвестияNYT констатировала провал санкций в отношении РФДействия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times.Международная жизньВ результате роста цен на нефть РФ зарабатывает на продаже энергоносителей даже больше, чем четыре месяца назад, а рубль укрепился по отношению к доллару, говорится в статье.ИА Красная ВеснаВ публикации отмечается, что с начала введения антироссийских санкций Россия нарастила экспорт энергоресурсов в Китай на 28%.InfinicaАвторы публикации не обошли стороной и тот факт, что курс рубля к доллару также резко вырос за последние несколько недель.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaГазета.RuRuposters.ruLive24Экономика сегодняНародные новостиФАНПолитика СегодняПодробнее о событииNYT: стремления Запада по удушению российской экономики провалилисьInfinica04:59NYT: западные санкции не смогли «удушить» российскую экономикуФАН04:24NYT: попытки задушить Россию при помощи нефтяного эмбарго бумерангом бьют по самому ЗападуExpert.ru03:28New York Times: санкции Запада против России провалилисьТВ Центр04:08NYT заявил о провале антироссийских санкцийОбщественная служба новостей03:31NYT: планы Запада по удушению экономики РФ провалилисьЭкономика сегодня04:11NYT констатировала провал антироссийских санкцийРИА Новости03:23Показать ещёОценить208Поделиться