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NYT констатировала провал санкций в отношении РФ

Действия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times
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Международная жизнь
В результате роста цен на нефть РФ зарабатывает на продаже энергоносителей даже больше, чем четыре месяца назад, а рубль укрепился по отношению к доллару, говорится в статье.
ИА Красная Весна
В публикации отмечается, что с начала введения антироссийских санкций Россия нарастила экспорт энергоресурсов в Китай на 28%.
Infinica
Авторы публикации не обошли стороной и тот факт, что курс рубля к доллару также резко вырос за последние несколько недель.
Экономика сегодня

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