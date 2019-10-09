Армия и оружие
ТАССNYT: курды окажут сопротивление вторжению Турции на север Сирии
Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), окажут вооруженное сопротивление турецким войскам при попытке их вторжения на север Сирии. Об этом заявил во вторник американской газете The New York Times командир курдов в составе СДС Мазлум Кобани.
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Политика
Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации
Ранее депутат Рады от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщал, что против Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации за 2018 год.
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Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
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На матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов
На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Происшествия
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Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
Происшествия
В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь
Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Экономика
Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Наука
Резонансное акустическое перемешивание увеличило эффективность взрывчатки
Как пишет Jane’s, в новой системе используется технология резонансного акустического перемешивания (Resonant Acoustic Mixing, RAM), разработанная во второй половине 2000-х годов компанией Resodyn для смешивания жидких сред, в первую очередь компонентов полимерного связующего.
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Политика
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Общество
РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".