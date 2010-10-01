Армия и оружие
ТАССNYT: курды окажут сопротивление вторжению Турции на север Сирии
Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), окажут вооруженное сопротивление турецким войскам при попытке их вторжения на север Сирии. Об этом заявил во вторник американской газете The New York Times командир курдов в составе СДС Мазлум Кобани.
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Газета.Ru 10:21
Шоу-бизнес
Актрису Заворотнюк выписали из больницы
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве.
АБН 03:14
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Здоровье
Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори
Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Хоккей
18-летний русский хоккеист уложил на лед 100-килограммового канадца
Перчатки скинули 18-летний защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и 29-летний канадский форвард «Ак Барса» Патрис Кормье.
Sport24.ru 12:55
Авто
Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах
Автоновости дня вчера в 04:28
Политика
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Футбол
Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
Чемпионат 12:40
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Кино
Актер Хоакин Феникс намекнул на возвращение к роли Джокера
iReactor вчера в 09:42
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 15:13
Единоборства
Тайсон Фьюри устроил шоу в реслинге
Спорт-Экспресс 06:23
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях
Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Rambler News Service 12:01
Наука
Раскрыта связь между паром вейпов и раком легких
iReactor вчера в 17:42
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06