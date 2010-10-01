Армия и оружие

ТАССТАССNYT: курды окажут сопротивление вторжению Турции на север Сирии

Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), окажут вооруженное сопротивление турецким войскам при попытке их вторжения на север Сирии. Об этом заявил во вторник американской газете The New York Times командир курдов в составе СДС Мазлум Кобани.
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Лидер сирийских курдов заявил о решимости его отрядов принять бой с турками

REGNUM19:19

NYT: курды окажут сопротивление вторжению Турции на север Сирии

ТАСС17:56
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