Украина пытается легализовать и внедрить криптовалюты, чтобы сократить уровень коррупции и "обелить" бизнес, однако может произойти совершенно противоположный эффект, пишут Дэвид Сигал и Иван Нечепуренко в статье, опубликованной в The New York Times.
"Дело не столько в криптолихорадке, сколько в отсутствии лучших вариантов. Украинские банки настолько склеротичны, что отправка или получение даже небольших сумм денег из другой страны требует серьезной бумажной работы", — цитирует статью РИА Новости.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в воскресенье в Бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, вспомнил о нападении национал-социалистов на СССР и почтил память жертв войн и тирании.