РИА НовостиNYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназначения из ряда стран НАТОКоммандос нескольких стран НАТО тайно работают на территории Украины, пишет The New York Times.РЕН ТВТакже на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT.РБККоммандос не находятся на передовой, а консультируют украинских военных удаленно из штабов, в том числе передавая разведданные, пишет NYT.РБКСоединенные Штаты и НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять войска на территорию Украины во избежание прямой конфронтации с Россией.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМолваЯмал-МедиаНТВРоссийская газетаИА "Реалист"ИзвестияТелеканал 360°Вечерняя МоскваПятый каналПрофильРБККомсомольская правдаГазета.RuФАНИА Красная ВеснаТК ЗвездаREGNUMЦарьградРосбалтПодробнее о событииNYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназа ряда стран НАТОИзвестия00:59NYT: спецназовцы НАТО тайно действуют на территории УкраиныURA.Ruвчера в 16:31New York Times: Коммандос стран НАТО тайно работают на УкраинеРЕН ТВвчера в 16:01NYT заявила о тайной работе подразделений спецназа из пяти стран НАТО на УкраинеLenta.ruвчера в 16:14NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназначения из ряда стран НАТОРИА Новостивчера в 16:04NYT: спецназовцы нескольких стран НАТО тайно работают на территории УкраиныТАССвчера в 16:29NYT: на Украине тайно действуют подразделения специального назначения ряда стран НАТОRT на русскомвчера в 16:00Показать ещёОценить1,9KПоделиться