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NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназначения из ряда стран НАТО

Коммандос нескольких стран НАТО тайно работают на территории Украины, пишет
 The New York Times.
РЕН ТВ
Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT.
РБК
Коммандос не находятся на передовой, а консультируют украинских военных удаленно из штабов, в том числе передавая разведданные, пишет NYT.
РБК
Соединенные Штаты и НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять войска на территорию Украины во избежание прямой конфронтации с Россией.
ТАСС

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NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназа ряда стран НАТО
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