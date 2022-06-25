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NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназначения из ряда стран НАТО

Коммандос нескольких стран НАТО тайно работают на территории Украины, пишет
 The New York Times.
РЕН ТВ
Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT.
РБК
Также коммандос тренируют украинских военнослужащих.
URA.Ru
Соединенные Штаты и НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять войска на территорию Украины во избежание прямой конфронтации с Россией.
ТАСС

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NYT: спецназовцы нескольких стран НАТО тайно работают на территории Украины
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NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназначения из ряда стран НАТО
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NYT: на Украине тайно действуют подразделения специального назначения ряда стран НАТО
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