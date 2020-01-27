Политика

РБКРБКNYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
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Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине ради компромата на Байдена

Московский Комсомолецвчера в 21:55

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

РИА Новостивчера в 20:06

NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов

Коммерсантъвчера в 21:07

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 20:59

Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Интерфаксвчера в 21:08

Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена

Эхо Москвывчера в 22:32

NYT: Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена

ТАССвчера в 20:01
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Футбол

Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Спорт день за днем вчера в 17:16
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Финансы

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
Коммерсантъ вчера в 06:00
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 23 января в 23:36
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья.
REGNUM вчера в 14:33
Здоровье

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Российская газета вчера в 20:53
Политика

Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

ТАСС вчера в 07:58
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Экономика

Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Konkurent.ru вчера в 21:11
Здоровье

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru 25 января в 14:44
Авто

Опубликованы правила прогрева современных двигателей

Автомобильные специалисты перечислили владельцам машин правила прогрева современных двигателей.
МедиаПоток вчера в 04:32
Политика

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 12:37
Происшествия

Двое детей погибли при обрушении породы под Оренбургом

Двое детей погибли в результате обрушения породы в Оренбургской области, сообщает в воскресенье, 26 января, РЕН ТВ.
Известия вчера в 16:11
Финансы

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
РБК вчера в 16:00
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Происшествия

«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru 24 января в 13:57
Общество

В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
Политическая Экспертиза вчера в 06:17
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости 25 января в 19:14
Общество

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Lenta.ru вчера в 19:06
Футбол

«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» на выезде не сумел удержать победу над «Шрусбери» из 3-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Матч ТВ вчера в 13:56
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС 25 января в 18:39
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Футбол

В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд

Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Чемпионат 25 января в 05:34
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru вчера в 09:08
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Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
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