Позднее Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал публикацию NYT. Он заявил, что в разговорах с Болтоном никогда не связывал военную помощь Украине и расследование против Байденов. Он обвинил экс-помощника во лжи из-за желания «продать книгу».

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

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