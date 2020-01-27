Политика

РБКРБКNYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Позднее Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал публикацию NYT. Он заявил, что в разговорах с Болтоном никогда не связывал военную помощь Украине и расследование против Байденов. Он обвинил экс-помощника во лжи из-за желания «продать книгу».
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Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

РИА Новости02:27

Трамп опроверг утверждения Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена

ТАСС01:30

Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена

Эхо Москвывчера в 22:32

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Московский Комсомолецвчера в 21:55

NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов

Коммерсантъвчера в 21:07

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 20:59

Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Интерфаксвчера в 21:08
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Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Госдума единогласно поддержала проект поправок к российской Конституции, внесенный президентом Владимиром Путиным.
Медиа-Центр 35media.ru 03:00
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RT на русском 02:20
Общество

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
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Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости 01:56
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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Происшествия

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Российская газета 02:35
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Общество

Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Российская газета 03:02
Общество

Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
РИА Новости 02:59
Общество

Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
РБК 02:38
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С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Общество

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
РБК 02:54
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Авто

Названы самые непопулярные в России японские автомобили

Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня вчера в 11:47
Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Политика

Грузия вступила в дипломатическую войну с американскими конгрессменами

Посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Взгляд.ру 02:18
Происшествия

В Новосибирске застрелили председателя ЖСК

В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Коммерсантъ Новосибирск 03:11
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Политика

NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана

Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия.
РБК 01:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
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Артета: мне нравится, как Мустафи реагирует на свои ошибки

Да, бывает так, что он ошибается, но всё в порядке. Мне больше нравится, как он реагирует.
Чемпионат 02:18
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
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Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал Домогарова за распущенность

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В Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова

У Кремля нет информации об отставке помощника президента Владислава Суркова, сообщил Дмитрий Песков.
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Происшествия

В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам

В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
RT на русском 03:21
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