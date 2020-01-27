Политика
РБКNYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
Позднее Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал публикацию NYT. Он заявил, что в разговорах с Болтоном никогда не связывал военную помощь Украине и расследование против Байденов. Он обвинил экс-помощника во лжи из-за желания «продать книгу».
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Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвывчера в 22:32
Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине ради компромата на Байдена
Московский Комсомолецвчера в 21:55
NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов
Коммерсантъвчера в 21:07
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