с чего всё началось

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Футбол Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена При Сетьене «Барселона» перешла на игру в три защитника. Напомним, что Сетьен совсем недавно возглавил каталонский клуб.

Энергетика Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана «Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Футбол Исламхан покинул расположение «Зенита» Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.

Технологии Сим-карты отправят через AliExpress «Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.

Здоровье Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.