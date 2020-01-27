Политика

РБКРБКNYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года заявлял бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о своем желании продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование в отношении Джо Байдена, его сына Хантера и других демократов, сообщила газета The New York Times
 со ссылкой на черновую версию мемуаров господина Болтона.
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