Политика
РБКNYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года заявлял бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о своем желании продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование в отношении Джо Байдена, его сына Хантера и других демократов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на черновую версию мемуаров господина Болтона.Коммерсантъвчера в 21:07
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Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине ради компромата на Байдена
Московский Комсомолецвчера в 21:55
NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов
Коммерсантъвчера в 21:07
Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвывчера в 22:32
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