Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

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Кино Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда» По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.