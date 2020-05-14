Коронавирус

Газета.RuГазета.RuNYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
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Редакция The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей статьи о ситуации с коронавирусом в России

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NYT настаивает на правдивости публикации о смертности из-за коронавируса в России

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NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России

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RT на русскомвчера в 19:27

The New York Times отказалась опровергать свои материалы о COVID-19 в РФ

Известиявчера в 19:09

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Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
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Политика

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Общество

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
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Технологии

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru вчера в 06:21
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

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РБК 03:17
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Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Экономика

У НПФ Сбербанка убавилось клиентов

Предыдущий минимум был зафиксирован в третьем квартале 2019 года, когда прирост составил 1,3%. С начала 2017 года, когда НПФ Сбербанка начал активно привлекать новых клиентов по индивидуальным пенсионным планам (ИПП), темпы прироста НПО никогда не спускались ниже 2,5% за квартал.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Здоровье

В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 00:06
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Здоровье

ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Общество

«Ъ»: РСПП просит ускорить въезд в Россию иностранных специалистов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД России с просьбой ускорить въезд в РФ иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования.
ТАСС 00:51
Общество

Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми

Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия 12 мая в 10:51
Здоровье

Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине

Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Экономика

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Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 11:24
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Политика

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

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Известия 03:20
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Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
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Технологии

Reddit выпустил свою криптовалюту на базе Ethereum

Портал Reddit запустил бета-тестирование двух токенов на базе Ethereum, пишет The Block.
РБК 03:20
Политика

Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 13:28
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Кино

Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»

По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру вчера в 11:55
Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
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У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

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Piter.tv вчера в 15:41
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