с чего всё началось

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Хоккей Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.

Происшествия За электросамокат петербуржец получил удар шилом в сердце Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 июля в полицию поступило заявление о том, что около 4 часов в грузовом лифте дома 33 по проспекту испытателей неизвестный напал мужчину, ударив два раза шилом в грудь, после чего забрал электросамокат «Джокер», стоимостью 22,5 тысячи рублей, и скрылся. 2

Общество ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов. 3,2K

Общество Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. 49

Общество Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова» Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.

Здоровье Врачи рассказали, от чего страдают переболевшие коронавирусом пациенты Вылечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты страдают от мышечных, неврологических, когнитивных и эмоциональных проблем.

Происшествия Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник. 941

Общество Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами. 1

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 303

Экономика Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах. 6

Наука Неизвестная ранее частица обнаружена в ЦЕРН Сотрудники научно-исследовательского института RIKEN в Японии предсказали существование временно стабильного гиперядра, образованного экзотической частицей кси-гиперона и ядром атома гелия, сообщается в научном журнале Phys.org. 29

Здоровье Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. 11

Общество В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 14

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 1,2K