Политика

РБКРБКNYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times
 со ссылкой на свои источники.
РБКвчера в 23:12

Подробнее о событии

The New York Times назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Lenta.ruвчера в 23:16

В США назвали имя посредника между Россией и талибами

URA.Ruвчера в 23:25

СМИ рассказали о посреднике в приписываемом России «сговоре» с талибами

Московский Комсомолецвчера в 23:21

NYT назвала имя «посредника в сговоре» между Россией и талибами

RT на русском00:53

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

РБКвчера в 23:12

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

РИА Новостивчера в 22:48

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Коммерсантъвчера в 22:48
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Технологии

Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков, приборы станут альтернативой больничной ИВЛ-терапии.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
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Хоккей

Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.
Чемпионат вчера в 23:26
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,8K
Происшествия

За электросамокат петербуржец получил удар шилом в сердце

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 июля в полицию поступило заявление о том, что около 4 часов в грузовом лифте дома 33 по проспекту испытателей неизвестный напал мужчину, ударив два раза шилом в грудь, после чего забрал электросамокат «Джокер», стоимостью 22,5 тысячи рублей, и скрылся.
Петербургский формат 02:45
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Общество

ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
3,2K
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,4K
Общество

Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
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Общество

77,93% россиян поддержали поправки в Конституцию

Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования.
Псковское агентство информации 00:32
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Здоровье

Врачи рассказали, от чего страдают переболевшие коронавирусом пациенты

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты страдают от мышечных, неврологических, когнитивных и эмоциональных проблем.
Вечерняя Москва 02:26
Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

VSE42.RU 00:40
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Происшествия

В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка

Оперативникам удалось задержать подозреваемого, им оказался 30-летний уроженец Якутии.
REGNUM 01:49
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
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Общество

Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
1
Общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
6
Наука

Неизвестная ранее частица обнаружена в ЦЕРН

Сотрудники научно-исследовательского института RIKEN в Японии предсказали существование временно стабильного гиперядра, образованного экзотической частицей кси-гиперона и ядром атома гелия, сообщается в научном журнале Phys.org.
Live24 01:20
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Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
11
Общество

В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Rambler News Service 02:41
14
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
7,1K
Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
28
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru вчера в 09:44
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Общество

В Карелии объявлены итоги голосования по поправкам в Конституцию

По последним данным, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за шесть дней в Карелии составила 46,07%.
Карелинформ 01:44
Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
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