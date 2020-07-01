Политика
РБКNYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.РБКвчера в 23:12
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СМИ рассказали о посреднике в приписываемом России «сговоре» с талибами
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Технологии
Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков, приборы станут альтернативой больничной ИВЛ-терапии.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
Хоккей
Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.
Чемпионат вчера в 23:26
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
За электросамокат петербуржец получил удар шилом в сердце
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 июля в полицию поступило заявление о том, что около 4 часов в грузовом лифте дома 33 по проспекту испытателей неизвестный напал мужчину, ударив два раза шилом в грудь, после чего забрал электросамокат «Джокер», стоимостью 22,5 тысячи рублей, и скрылся.
Петербургский формат 02:45
Общество
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
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Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса
Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
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77,93% россиян поддержали поправки в Конституцию
Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования.
Псковское агентство информации 00:32
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
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Врачи рассказали, от чего страдают переболевшие коронавирусом пациенты
Вылечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты страдают от мышечных, неврологических, когнитивных и эмоциональных проблем.
Вечерняя Москва 02:26
Происшествия
В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка
Оперативникам удалось задержать подозреваемого, им оказался 30-летний уроженец Якутии.
REGNUM 01:49
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Наука
Неизвестная ранее частица обнаружена в ЦЕРН
Сотрудники научно-исследовательского института RIKEN в Японии предсказали существование временно стабильного гиперядра, образованного экзотической частицей кси-гиперона и ядром атома гелия, сообщается в научном журнале Phys.org.
Live24 01:20
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Общество
В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Rambler News Service 02:41
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru вчера в 09:44
Общество
В Карелии объявлены итоги голосования по поправкам в Конституцию
По последним данным, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за шесть дней в Карелии составила 46,07%.
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