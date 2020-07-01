с чего всё началось

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT). В Афганистане у бизнесменов, которые могли быть связаны с ним, проходили обыски.

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 114

Политика Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. 1K

Политика Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.

Общество Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.

Экономика Предприниматели Забайкалья получат компенсацию за дезинфекцию во время пандемии Правительство РФ предоставит субсидии предпринимателям, которые проводили дезинфекцию своих помещений и территорий во время пандемии COVID-19, сообщается 29 июня на сайте министерства экономического развития Забайкальского края. 1

Политика В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции. 277

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 5,9K

Политика МИД Японии заявил о неизменности позиции по Южным Курилам Правительство Японии не меняет своей позиции по вопросу Южных Курил и заключения мирного договора с Россией после прошедшего в РФ голосования по поправкам к Конституции. 8

Общество В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа. 122

Общество Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Экономика Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года. 6

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 221

Игры Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10. 4