с чего всё началось

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности. 12

Единоборства UFC опубликовала афишу турнира на «Бойцовском острове» Ultimate Fighting Championship (UFC) в Twitter опубликовала афишу турнира, который состоится 12 июля на «Бойцовском острове».

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 15

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 65

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 134

Происшествия Скандальный схиигумен Сергий стал священником незаконно Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) был возведен в сан незаконно, по неканоничному церковному правилу.

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году. 713

Футбол Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом» Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).

Здоровье Сахалинская областная поликлиника заработала после карантина Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.

Происшествия В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала. 2

Здоровье Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

Политика Путин сегодня обратится к россиянам Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 7,1K