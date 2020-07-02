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РБКРБК

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.В источнике
С чего всё началось
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК23:12
Подробнее о событии

В США назвали имя посредника между Россией и талибами

URA.Ru23:25

В МИД заявили об отсутствии доказательств «сговора» России с талибами

РИА Новости04:22

NYT назвала имя «посредника в сговоре» между Россией и талибами

RT на русском00:53

МИД заявил об отсутствии доказательств «сговора России с талибами»

Московский Комсомолец04:24

The New York Times назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Lenta.ru23:16

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

РБК23:12

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Коммерсантъ22:48
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Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии

Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК04:21
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Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАССвчера в 09:38
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Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
РИА Новости04:08

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru03:21
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Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе

Авторы материала в американском журнале сообщают, что оперативная работа российской стороны выгодно отличается от Франции, которая крайне медленно выполняет индийский заказ на поставку истребителей Rafale.
Военное деловчера в 05:45
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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Как проинформировал "Чемпионат.com", руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев 11 дней назад звонил экс-главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину и обсуждал с ним возможное назначение на пост наставника "оружейников" в следующем сезоне.
Газета.Ru03:27
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Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.
Газета.Ru30 июня в 16:32
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК01:19
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