Политика
РИА НовостиNYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
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СМИ рассказали о посреднике в приписываемом России «сговоре» с талибами
Московский Комсомолецвчера в 23:21
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 30 июня в 06:34
Происшествия
Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина
Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Экономика
Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США
Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара.
NewInform 30 июня в 09:01
Политика
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
Общество
В Свердловской области подсчитали около 20% бюллетеней
Вечерние Ведомости вчера в 13:15
Общество
В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч
2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025.
SIA.ru вчера в 23:09
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК 30 июня в 10:10
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии
В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
РЕН ТВ вчера в 23:23
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости вчера в 19:39
Космос
Американец планирует создать духи с ароматом космоса
Planet Today 29 июня в 04:08
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Общество
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 30 июня в 08:46
Происшествия
При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета вчера в 14:16
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 05:17
Здоровье
Врач рассказал о пользе крапивы
Известия вчера в 23:06
Общество
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:18
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
МедиаПоток вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру 30 июня в 13:47